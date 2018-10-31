Головні новини футболу 30 жовтня: Лунін дебютував за Леганес, Шахтар домінує в символічній збірній туру УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 жовтня.

Українці за кордоном

Андрій Лунін дебютував за Леганес. 19-річний голкіпер вийшов у стартовому складі "пепінерос" на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано. Українець відіграв за Леганес увесь матч, пропустив 2 голи і отримав найгірший бал від авторитетного статистичного порталу. Наставник Леганеса оцінив гру Луніна в дебютному матчі.

Екс-захисник Карпат Володимир Костевич переживає зі своєю командою важкі часи в Польщі. Лех сенсаційно вилетів з національного кубка, після чого гравці мали серйозну розмову з вболівальниками.

Марко Девіч в Азербайджані отримав важку травму, через яку вибув з гри на місяць. А от Олександр Нойок став найкращим гравцем в матчі чемпіонату Білорусі.

Динамо і Шахтар

УПЛ опублікувала символічну збірну 13 туру за версією InStat. У ній тотально домінує Шахтар, а Динамо представлене лише одним гравцем.

Динамо вже сьогодні протистоятиме Минаю в 1/8 фіналу Кубка України. На матч продано всі квитки. Щоправда, головна зірка представника Другої ліги Михайло Кополовець не зможе зіграти у зустрічі.

Шахтар, у свою чергу, на цій стадії турніру зустрінеться з Олімпіком, який загрузнув у черговому скандалі.

Новий тренер Реала

Тимчасовим наставником Реала став екс-хавбек клубу та головний тренер дублю Сантьяго Соларі. Ми підготували про нього все найцікавіше – шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько. Наставник провів перше тренування на чолі Реала, а також прокоментував своє призначення.

Клуб паралельно продовжує пошуки постійного тренера. Маурісіо Почеттіно – один з основних кандидатів на заміну Лопетегі, збірна Бельгії нібито готова відпустити заради такої роботи Роберто Мартінеса, а от Мікаель Лаудруп відмовився від пропозиції очолити Реал.

Але проблема в Мадриді не лише у тренері. Реал за останні 5 років витратив на трансфери вдвічі менше за Барселону – Перес давно не купує гравців за понад 50 млн.