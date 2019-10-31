Головні новини футболу 30 жовтня: Динамо вибило Шахтар з Кубка України, феєрія Ліверпуля та Арсенала з 10 голами

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 жовтня.

Кубок України: Динамо пройшло Шахтар та інші результати

Визначились учасники 1/4 фіналу розіграшу Кубка України 2019/20. Центральним поєдинком цієї стадії, безумовно, став матч у Києві. Динамо перемогло Шахтар у драматичному поєдинку та вийшло до наступної стадії змагань. Рахунок блискучим ударом відкрив Сергій Сидорчук, на останніх секундах Тарас Степаненко відновив рівновагу, але в екстра-таймі гол Дениса Попова приніс киянам перемогу.

Не обійшлося і без вилучень, яких було одразу 2. Крім того, травми отримали Коноплянка, Кривцов та Марлос. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Шахтар.

В інших матчах Олександрія вибила Зорю в серії пенальті, Інгулець пройшов СК Дніпро-1, а Минай виявився сильнішим за Львів – результати 1/8 фіналу.

Топ-матчі дня

В Італії Ювентус вирвав перемогу над Дженоа завдяки пенальті на останній хвилині, а Рома розгромила Удінезе та піднялася в зону ЛЧ. Наполі та Аталанта розійшлися миром – Руслан Маліновський на поле не вийшов.

В Іспанії Реал знищив Леганес і продовжує переслідувати Барселону.

Окрасою дня став матч Ліверпуль – Арсенал. Команди забили 10 голів у поєдинку Кубка ліги (5:5), але в серії пенальті сильнішими були мерсисайдці.

Інші головні події

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