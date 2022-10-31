Головні новини футболу 30 жовтня: Динамо переграло Вернидуба, Маліновський хоче до Моурінью, осічки Реала та Мілана
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 жовтня.
Україна
Динамо переграло Кривбас, покаравши за страхітливі помилки. Ванат і Буяльський зробили справу за блідого Циганкова. Мірча Луческу пояснив причини успіху, а Юрій Вернидуб насварив своїх гравців.
СК Дніпро-1 відірвався від Шахтаря на вершині УПЛ, завдавши Григорчуку ювілейної поразки. Металіст у меншості не втримав перемогу над Львовом – харків'яни піднялись у топ-5 УПЛ.
Наші за кордоном
Руслан Маліновський дав згоду на перехід у Рому – особливий зв'язок з Моурінью та абсурдна відповідь Гасперіні. Реал злякався неадекватних апетитів Шахтаря за Мудрика, тому на Михайла залишились лише 3 реальні претенденти. Тренер Брюгге прокоментував ігнорування Романа Яремчука.
Світ
Арсенал легко розбомбив аутсайдера, що обіграв Ліверпуль – 1 місце в АПЛ повертають диво-джокер і парадоксальний Жезус. МЮ дивом втримав перемогу над Вест Хемом, але втратив лідера в матчі АПЛ.
Реал не зумів обіграти передостанню команду Ла Ліги, але випередив Барселону на вершині таблиці. Мілан зазнав другої поразки в сезоні, відпустивши Наполі у відрив. Салернітана сенсаційно розбила Лаціо.