Головні новини футболу 30 жовтня: Динамо далі страждає від коронавірусу, Шахтар легко розгромив Маріуполь
"Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 30 жовтня.
Україна
Шахтар розгромив Маріуполь у стартовому поєдинку 8-го туру УПЛ. Тайсон оформив дубль, також забивали Судаков та Алан Патрік – відео голів та огляд матчу.
У таборі Динамо виявлено 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, позитивний тест здав Денис Бойко – вже другий голкіпер киян. Також захворів тренер молодіжної команди "біло-синіх" Юрій Мороз.
Микола Шапаренко зможе зіграти проти Шахтаря. КДК УАФ не знайшов підстав для додаткової дискваліфікації хавбека Динамо, який був вилучений в поєдинку з Олександрією та пропустить лише матч проти СК Дніпро-1.
Головний скаут Шахтаря може перебратися в Рому. Італійський клуб вже провів перемовини з фахівцем.
Український футболіст відмовився від громадянства Іспанії та чекає на запрошення від Шевченка до лав національної команди "синьо-жовтих".
Трансфери
Анатолій Трубін привернув увагу європейських грандів. Молодим кіпером Шахтаря зацікавилися Арсенал, Челсі та леверкузенський Байєр.
Динамо не відпустило свого легіонера в Бельгію – завадили несподівані обставини.
ФК Львів підписав колишнього гравця Карпат.
Світ
Лідер Ліверпуля Вірджил ван Дейк був прооперований. Попереду в захисника тривалий період реабілітації, який може тривати 6-8 місяців.
Кріштіану Роналду подолав коронавірус та готовий повернутися до тренувань з Ювентусом.
Помер чемпіон світу у складі збірної Англії, який також вигравав з Манчестер Юнайтед Кубок європейських чемпіонів.