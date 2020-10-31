Україна

Шахтар розгромив Маріуполь у стартовому поєдинку 8-го туру УПЛ. Тайсон оформив дубль, також забивали Судаков та Алан Патрік – відео голів та огляд матчу.

У таборі Динамо виявлено 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, позитивний тест здав Денис Бойко – вже другий голкіпер киян. Також захворів тренер молодіжної команди "біло-синіх" Юрій Мороз.

Микола Шапаренко зможе зіграти проти Шахтаря. КДК УАФ не знайшов підстав для додаткової дискваліфікації хавбека Динамо, який був вилучений в поєдинку з Олександрією та пропустить лише матч проти СК Дніпро-1.

Головний скаут Шахтаря може перебратися в Рому. Італійський клуб вже провів перемовини з фахівцем.

Український футболіст відмовився від громадянства Іспанії та чекає на запрошення від Шевченка до лав національної команди "синьо-жовтих".

Трансфери

Анатолій Трубін привернув увагу європейських грандів. Молодим кіпером Шахтаря зацікавилися Арсенал, Челсі та леверкузенський Байєр.

Динамо не відпустило свого легіонера в Бельгію – завадили несподівані обставини.

ФК Львів підписав колишнього гравця Карпат.

Світ

Лідер Ліверпуля Вірджил ван Дейк був прооперований. Попереду в захисника тривалий період реабілітації, який може тривати 6-8 місяців.

Кріштіану Роналду подолав коронавірус та готовий повернутися до тренувань з Ювентусом.

Помер чемпіон світу у складі збірної Англії, який також вигравав з Манчестер Юнайтед Кубок європейських чемпіонів.