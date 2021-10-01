Головні новини футболу 30 вересня: Зоря розгромно програла Ромі, перемоги українців у єврокубках
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 30 вересня.
Україна
Владлен Юрченко нарешті знайшов собі новий клуб. Колишній лідер Зорі підписав контракт з Десною.
Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс повернувся в Україну із Бразилії, де проходила його реабілітація після травми.
Галицькі Карпати підписали ще одного легіонера та запросили у тренерський штаб колишнього гравця львівських "левів.
Єврокубки
Ліга чемпіонів: Динамо критикують за погром від Баварії, а Барселону принижують навіть свої після поразки від Бенфіки.
Ліга Європи: Ігор Харатін допоміг Легії шокувати Лестер, Андрій Ярмоленко долучився до впевненої перемоги Вест Хема, ПСВ та Ліон влаштували розгроми.
Ліга конференцій: Роман Безус допоміг Генту здобути ще одну перемогу, Монзуль стала свідком історичної події, Тоттенхем розбив Муру з хет-триком Кейна.
Зоря розгромно програла Ромі в матчі Ліги конференцій – найбільша перемога Моурінью над українськими командами.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної Серії А за підсумками місяця.
Віктор Коваленко нарешті покинув клубний лазаретСпеції та вже провів повноцінне тренування з командою.
Максим Коваль вдруге за три матчі парирував пенальті та врятував Аль-Фатех від поразки.