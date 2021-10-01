Україна

Владлен Юрченко нарешті знайшов собі новий клуб. Колишній лідер Зорі підписав контракт з Десною.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс повернувся в Україну із Бразилії, де проходила його реабілітація після травми.

Галицькі Карпати підписали ще одного легіонера та запросили у тренерський штаб колишнього гравця львівських "левів.

Єврокубки

Ліга чемпіонів: Динамо критикують за погром від Баварії, а Барселону принижують навіть свої після поразки від Бенфіки.

Ліга Європи: Ігор Харатін допоміг Легії шокувати Лестер, Андрій Ярмоленко долучився до впевненої перемоги Вест Хема, ПСВ та Ліон влаштували розгроми.

Ліга конференцій: Роман Безус допоміг Генту здобути ще одну перемогу, Монзуль стала свідком історичної події, Тоттенхем розбив Муру з хет-триком Кейна.

Зоря розгромно програла Ромі в матчі Ліги конференцій – найбільша перемога Моурінью над українськими командами.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної Серії А за підсумками місяця.

Віктор Коваленко нарешті покинув клубний лазаретСпеції та вже провів повноцінне тренування з командою.

Максим Коваль вдруге за три матчі парирував пенальті та врятував Аль-Фатех від поразки.