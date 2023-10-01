Головні новини футболу 30 вересня: Шахтар може звільнити тренера після невдачі в УПЛ, Реал зупинив Циганкова і Довбика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 30 вересня.
Україна
У суботу відбулися три матчі УПЛ. Верес у більшості не зумів дотиснути ЛНЗ – VAR допоміг з безглуздим вилученням. Зоря поділила очки з Чорноморцем, а Шахтар сенсаційно програв Ворсклі – перша поразка лідера УПЛ, репетиція перед ЛЧ вийшла провальною. Невдовзі після гри з'явилася інформація, що Патріка ван Леувена можуть відправити у відставку – все вирішить президент Шахтаря.
Сергій Ребров дав 100 тисяч, махачі з Дніпром, Жажа у нічному клубі – відверте інтерв'ю з ультрас Металіста.
Друга ліга: ВАСТ взяв перше очко в сезоні, розгромні 9:1.
Наші за кордоном
Реал знищив Жирону в матчі за 1 місце – Циганков запоров супермомент і достроково покинув поле, Беллінгем шедевральний. Пізніше стало відомо, що Віктор Циганков травмувався і практично напевне пропустить матчі збірної України у відборі на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.
Арсенал розтрощив Борнмут – Зінченко близький до гола й асиста, парад пенальті, забив навіть Хаверц, Забарний не винен.
Віталій Миколенко привіз голи у програшному матчі з Лутоном, але отримав найвищу оцінку, Ман Сіті та МЮ сенсаційно програли.
Микола Кухаревич забив дебютний гол в Англії – українець долучився до розгромної перемоги.
Інші головні події
Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним.
Роберто Де Дзербі зазнав ганебних 1:6 у битві претендентів на ЛЧ – бомбардир Астон Вілли хет-триком поклав Брайтон на коліна.
Баварія оформила камбек з РБ Лейпциг, програючи 0:2 – Кейн реалізував пенальті, мюнхенці віддали лідерство.
Мілан впевнено обіграв Лаціо – Леау влаштував шоу й віддав два асисти, втрата лідера перед ЛЧ. Інтер повернув перше місце, розбивши Салернітану – Лаутаро забив 4 голи, вийшовши на заміну.