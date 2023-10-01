Україна

У суботу відбулися три матчі УПЛ. Верес у більшості не зумів дотиснути ЛНЗ – VAR допоміг з безглуздим вилученням. Зоря поділила очки з Чорноморцем, а Шахтар сенсаційно програв Ворсклі – перша поразка лідера УПЛ, репетиція перед ЛЧ вийшла провальною. Невдовзі після гри з'явилася інформація, що Патріка ван Леувена можуть відправити у відставку – все вирішить президент Шахтаря.

Сергій Ребров дав 100 тисяч, махачі з Дніпром, Жажа у нічному клубі – відверте інтерв'ю з ультрас Металіста.

Друга ліга: ВАСТ взяв перше очко в сезоні, розгромні 9:1.

Наші за кордоном

Реал знищив Жирону в матчі за 1 місце – Циганков запоров супермомент і достроково покинув поле, Беллінгем шедевральний. Пізніше стало відомо, що Віктор Циганков травмувався і практично напевне пропустить матчі збірної України у відборі на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Арсенал розтрощив Борнмут – Зінченко близький до гола й асиста, парад пенальті, забив навіть Хаверц, Забарний не винен.

Віталій Миколенко привіз голи у програшному матчі з Лутоном, але отримав найвищу оцінку, Ман Сіті та МЮ сенсаційно програли.

Микола Кухаревич забив дебютний гол в Англії – українець долучився до розгромної перемоги.

Інші головні події

Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним.

Роберто Де Дзербі зазнав ганебних 1:6 у битві претендентів на ЛЧ – бомбардир Астон Вілли хет-триком поклав Брайтон на коліна.

Баварія оформила камбек з РБ Лейпциг, програючи 0:2 – Кейн реалізував пенальті, мюнхенці віддали лідерство.

Мілан впевнено обіграв Лаціо – Леау влаштував шоу й віддав два асисти, втрата лідера перед ЛЧ. Інтер повернув перше місце, розбивши Салернітану – Лаутаро забив 4 голи, вийшовши на заміну.