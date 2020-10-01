Ліга чемпіонів

Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів. Україну в основній сітці турніру представлять дві команди – Динамо напередодні подолало кваліфікацію. "Луческу змив кров'ю всі наші образи": Динамо бажають Реброва, Супряга віддав борг, "Ахметов луснув від заздрощів".

"Карма може бути жахливою": бельгійські ЗМІ критикують Пластуна, сумніваються в Динамо і скаржаться на прокляття. "У Динамо-1975 не взяв би нікого з теперішніх": легендарний динамівець поговорив з "Футбол 24" про Луческу і ляпи, які можуть стати фатальними.

Динамо у Лізі чемпіонів – скільки кияни заробили за вихід у груповий турнір. Цей успіх допоміг Україні випередити Туреччину і Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу – де і коли дивитися церемонію. "Зніміть капелюха перед Ребровим": український тренер переписав історію за чверть століття і передав привіт Динамо.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський допоміг Аталанті розгромити на виїзді Лаціо. Українець віддав гольовий пас і видав шоу. Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем попередньої стадії Кубка ліги, але вилетів вже в наступному раунді – Евертон знищив Вест Хем інертного Ярмоли.

Зінченко пропустить матчі збірної України проти Іспанії, Німеччини та Франції. Олександр пояснив ситуацію пошкодженням, яке створює йому дискомфорт. Андрій Шевченко замість нього довикликав у національну команду дебютанта з Європи.

Зінченко приваблює Барселону однією чеснотою – українець може стати частиною складної угоди з трьома гравцями. Манчестер Сіті вже обрав двох кандидатів на заміну Сашку.

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Баварія перестріляла Борусію в яскравому Суперкубку Німеччини – Кімміх знову підписує Дортмунду вирок. Реал Мадрид втримав мінімальну перемогу над Вальядолідом – Куртуа врятував "вершкових" від втрати очок. Серія А на межі зриву – влада Італії вимагає зупинити чемпіонат. Лео Мессі красномовно поклав край своєму конфлікту з Барселоною.