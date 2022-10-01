УПЛ

Металіст 1925 у меншості переміг Колос. Ковалівці обірвали 10-матчеву безпрограшну серію та віддали лідерство в УПЛ. Верес втратив шанс стати лідером після перестрілки з Рухом – камбек у Рівне зіпсував найкращий бомбардир УПЛ.

Тренерське питання

Збірна України може отримати першого тренера-іноземця в історії. Це знайомий Динамо, який "підстрахує" Реброва. Сам Сергій визначився щодо можливого повернення в Динамо. Тренера Львова затримали у Білорусі – режим Лукашенка погрожує навіть позбавленням волі.

Світ

Руслан Маліновський може опинитися в Ромі. Це шанс для українця попрацювати з Моурінью і суттєво збільшити зарплату. Олександр Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу. Реал готує новий контракт для лідера з клаусулою в мільярд євро.