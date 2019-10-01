Головні новини футболу 30 вересня: Арсенал і МЮ переможця не виявили, Шахтар прибув в Італію на матч Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 вересня.

Ліга чемпіонів

Шахтар полетів в Італію на матч другого туру Ліги чемпіонів проти Аталанти – поєдинок відбудеться в Мілані на легендарному Сан-Сіро. Луїш Каштру взяв на гру 20 футболістів. Наставник Шахтаря сподівається, що його команда досягне позитивного результату, принаймні не програє.

Головний тренер Аталанти заявив, що це буде визначальний матч дуже високого рівня. Найбільше розмов напередодні протистояння було про Руслана Маліновського. Джан П'єро Гасперіні вважає, що він ще не продемонстрував своєї найкращої гри в новій команді.

Читайте анонс матчу Аталанта – Шахтар та стежте за оперативними новинами з Італії на "Футбол 24".

Європа

Манчестер Юнайтед вдома розписав результативну нічию з Арсеналом у центральному матчі 7-го туру АПЛ. Мактомінай відкрив рахунок розкішним голом, а Обамеянг відповів забитим м'ячем завдяки VAR – спершу його гол скасували через офсайд.

З'явилася інформація, що Андрій Лунін може покинути Вальядолід, якщо не отримуватиме ігрової практики в клубі. Фабіанскі зазнав серйозної травми – одноклубник Ярмоленка може пропустити кілька місяців.

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – ми виділили топ-моменти євровікенду. Тім Ховард офіційно завершив кар'єру.

Україна

Прем'єр-ліга визначила найкращого гравця 9-го туру – ним став форвард Десни, який оформив дубль у ворота Маріуполя. Нагороду найкращому тренеру ігрового дня отримав головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.

Ми підбили підсумки туру УПЛ з екс-хавбеком Шахтаря та збірної України 90-х – "Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо.