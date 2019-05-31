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НІГЕРІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО ЗБІРНА УКРАЇНИ

Головні новини футболу 30 травня: Україна виграла групу D ЧС-2019, Динамо переграло Олександрію, вирішилась доля Рамоса

07:00 396 Читать на русском
Головні новини футболу 30 травня: Україна виграла групу D ЧС-2019, Динамо переграло Олександрію, вирішилась доля Рамоса
Збірна України тріумфувала у групі D на чемпіонаті світу-2019 / Фото UEFA

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 травня.

Україна

Збірна України закріпила за собою перше місце у групі D, перемігши Нігерію в рамках ЧС-2019 U-20. Вашій увазі відеоогляд поєдинку, де Андрій Лунін ефектно парирував пенальті.

В останньому турі УПЛ Динамо перемогло Олександрію. Команди подарували глядачам видовищний футбол, можете переконатись самостійно у відеоогляді зустрічі.

В паралельних поєдинках Шахтар розгромив Львів, а Зоря несподівано поступилась Маріуполю та втратила важливі позиції у турнірній таблиці.

Фінал Ліги Європи

Футбольний світ оговтується після фіналу Ліги Європи. Футбол 24 зібрав для Вас реакцію англійських ЗМІ на сенсаційний фінал між Челсі та Арсеналом.

Стадіон в Баку не вразив відвідувачів фіналу ЛЄ. Ми підготували для Вас найпромовистіші реакції на організацію заключного поєдинку турніру в столиці Азербайджану.

Легендарний чеський голкіпер Петр Чех завершив кар'єру після матчу Челсі – Арсенал. Пригадуємо його досягнення протягом плідних виступів на Туманному Альбіоні.

Європа

Капітан Реала Серхіо Рамос нарешті визначився, де продовжить кар'єру.

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ЧС-2019 U-20: Нігерія – Україна: Петраков прислухався до критики, запас перевершив основу, а Лунін стукає у ворота Реала
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дн
:
11
год
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42
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
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