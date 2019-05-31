Головні новини футболу 30 травня: Україна виграла групу D ЧС-2019, Динамо переграло Олександрію, вирішилась доля Рамоса

Збірна України тріумфувала у групі D на чемпіонаті світу-2019 / Фото UEFA

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 травня.

Україна

Збірна України закріпила за собою перше місце у групі D, перемігши Нігерію в рамках ЧС-2019 U-20. Вашій увазі відеоогляд поєдинку, де Андрій Лунін ефектно парирував пенальті.

В останньому турі УПЛ Динамо перемогло Олександрію. Команди подарували глядачам видовищний футбол, можете переконатись самостійно у відеоогляді зустрічі.

В паралельних поєдинках Шахтар розгромив Львів, а Зоря несподівано поступилась Маріуполю та втратила важливі позиції у турнірній таблиці.

Фінал Ліги Європи

Футбольний світ оговтується після фіналу Ліги Європи. Футбол 24 зібрав для Вас реакцію англійських ЗМІ на сенсаційний фінал між Челсі та Арсеналом.

Стадіон в Баку не вразив відвідувачів фіналу ЛЄ. Ми підготували для Вас найпромовистіші реакції на організацію заключного поєдинку турніру в столиці Азербайджану.

Легендарний чеський голкіпер Петр Чех завершив кар'єру після матчу Челсі – Арсенал. Пригадуємо його досягнення протягом плідних виступів на Туманному Альбіоні.

Європа

Капітан Реала Серхіо Рамос нарешті визначився, де продовжить кар'єру.

Інтер звільнив головного тренера. Відомий фахівець готовий очолити міланський клуб, але висуває зустрічні умови.

Барселона не спішить з трансфером Антуана Грізманна. Відомі три причини, які гальмують гучний перехід.

Ключовий гравець Челсі близький до переїзду в мадридський гранд, і йдеться не про Едена Азара.