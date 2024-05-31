Команда Сергія Реброва почала підготовку до Євро-2024 в урізаному складі. Андрій Лунін не поїхав з Реалом на фінал Ліги чемпіонів і звернувся до фанатів. "Футбол 24" презентує головні новини 30 травня.

Україна

Довбик повинен замінити 100-мільйонного наступника Мбаппе. В Атлетіко з'явився серйозний конкурент за українця. Наполі може скористатися трансфером Осімхена в ПСЖ.

Реал побоювався реакції Луніна на рішення Анчелотті. Фінал Ліги чемпіонів міг би зруйнувати плани "вершкових" щодо українця.

Однак Лунін не полетів з Реалом на фінал ЛЧ. Заявка Анчелотті викликала значне здивування, адже туди потрапив четвертий воротар мадридського клубу.

Згодом сам Лунін емоційно прокоментував своє безсилля перед фіналом ЛЧ: "Найважливіша гра сезону і всього мого життя... Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри разом з командою".

Збірна України провела перше тренування на шляху до Євро-2024, прилетівши до Німеччини. Віталій Миколенко і Георгій Судаков займалися окремо. Також наразі забракло Довбика і Луніна.

Світ

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