Головні новини футболу 30 січня: Ювентус і Рома зганьбилися, Ліверпуль втратив очки, Барселона знищила Севілью

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 січня.

Європа

24-й тур АПЛ продовжив дарувати сенсації. Ліверпуль втратив очки у матчі з Лестером і зберіг інтригу в чемпіонських перегонах – 5 очок гандикапу перед Манчестер Сіті. Челсі розгромно поступився Борнмуту з рахунком 0:4 – не допоміг навіть Ігуаїн. А от ослаблений відсутністю Кейна та Аллі Тоттенхем обіграв Уотфорд і наблизився до 2 місця на відстань 2 пунктів.

Не обійшлося без несподіванок у Кубку Італії. Фіорентина знищила Рому, забивши 7 голів. Ганьба, але наставник римлян не збирається подавати у відставку. Ювентус також осоромився – розгром від Аталанти. Дивіться відеоогляд невдачі туринців.

Барселона реабілітувалася в Кубку Іспанії. Перемога 6:1 у другому чвертьфінальному матчі над Севільєю нейтралізувала поразку в першій грі та вивела каталонців у наступний раунд. В іншому матчі турніру Бетіс у компенсований час дотиснув Еспаньйол і також пройшов далі.

Наші за кордоном

Роман Безус дебютним голом врятував Гент від вильоту з Кубка Бельгії – команда українців з Яремчуком і Пластуном у складі по пенальті пройшла Остенде. "Футбол 24" розповідає, як наш найгостріший гравець Безус не потрібний збірній України.

Екс-футболісти Динамо знайшли нові клуби. Олександр Гладкий став гравцем турецького Адана Демірспора, а Олександр Рибка перейшов у азербайджанський Сабаїл. Блогер "Футбол 24" роздумує, куди перейде Євген Хачеріді: возз'єднання із Ребровим чи Come to Besiktas?

Сага з трансфером Мар'яна Шведа в Селтік близька до завершення. "Найдовший медогляд в історії футболу" – як шотландські фанати реагують на приїзд лідера Карпат. Мар'ян, до речі, дивився матч Селтік – Сент-Джонстон на стадіоні Селтік-Парк.

Україна

Динамо відправилось у Марбелью на другий збір. Захисник киян Александар Пантіч, який так себе й не зарекомендував в Україні, продовжить кар'єру у Кадісі. А от хавбек Олександр Андрієвський підписав з "біло-синіми" новий контракт.

Клуби УПЛ проводять спаринги в рамках підготовки до другої частини чемпіонату. Карпати у товариському матчі мінімально поступились Ягеллонії. Десна зіграла внічию з Младостю завдяки голу Богданова, Зоря обіграла сербський Пролетер.

Матч відбору на Євро-2020 Україна – Люксембург може відбутися у Полтаві.