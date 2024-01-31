Трансфери Шахтаря

За інсайдерською інформацією, Шахтар продовжив контракт Судакова і прописав божевільну клаусулу на 100 мільйонів євро. "Гірники" отримали принизливу пропозицію відпустити Георгія в Ювентус.

Шахтар може підписати сенсаційного легіонера з Африки. У донеччан обмаль шансів отримати за Мудрика всі 100 мільйонів. Зоря розірвала контракт з легіонером і отримала підсилення з Шахтаря.

Наші за кордоном

Арсенал переміг Ноттінгем, піднявшись на друге місце в АПЛ. Олександр Зінченко віддав асист, але помилився на гол. Евертон розписав нульову нічию з Фулхемом, а Віталій Миколенко опустився в зону вильоту АПЛ. Роман Яремчук може втратити тренера. Андрій Лунін дізнався, коли Куртуа зможе зіграти за Реал.

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