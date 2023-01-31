Головні новини футболу 30 січня: Динамо продає зірочку в АПЛ, новий тренер для Миколенка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 січня.
Трансфери наших
Динамо завершує трансфер Забарного в АПЛ. Ілля сьогодні підпише контракт з Борнмутом, а київський клуб заробить солідну суму.
Шахтар отримав покращену пропозицію щодо Миколи Матвієнка, але хоче більше. СК Дніпро-1 вимагає за Артема Довбика не менше 20 мільйонів.
Андрій Лунін нікуди не піде – Анчелотті поставив крапку у всіх трансферних чутках навколо Реала. Артем Бєсєдін отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри.
Європа
Сьогодні трансферний дедлайн у провідних європейських чемпіонатах. Канселу несподівано переходить з Манчестер Сіті в Баварію. Іско обрав сенсаційний клуб і спробує позбавити Баварію чемпіонства. Арсенал хоче поцупити в Челсі лідера команди.
Інші новини
Віталій Миколенко офіційно отримав нового тренера в Евертоні. Богдан Лєднєв отримав перелом – Динамо озвучило невтішний прогноз. Ріно Гаттузо несподівано залишив Валенсію посеред сезону.