Єврокубки

Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів. Останні путівки забрали ПСВ, Копенгаген і Антверпен – Кочергін з Ракувом вилетів за крок від мрії.

Шахтар сьогодні дізнається суперників у Лізі чемпіонів під час жеребкування основної сітки турніру.

Динамо та СК Дніпро-1 зіграють матчі кваліфікації Ліги конференцій, а Зоря побореться за вихід у Лігу Європи. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Україна та українці

Ультрас Динамо загинув під Бахмутом, захищаючи Україну від російських окупантів. Металіст 1925 близький до зникнення через російські ракетні атаки – генеральний інвестор припинив фінансування. ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.

Реал близький до підписання ще одного українського голкіпера – Мадрид уже розробив план щодо нього. Мудрик ризикує отримати нові проблеми, адже Челсі завершує трансфер вінгера Манчестер Сіті.

Миколенко ціною травми допоміг Евертону врятуватись у Кубку ліги. "Іриски" ефектно презентували нову оригінальну форму, а Віталій був на першому плані.

Трансфери

Карпати офіційно підписали захисника європейської збірної за 585 тисяч євро. ЛНЗ оформив перший трансфер після приходу Дулуба.

Арсенал продав забивного форварда у Монако, Інтер завершив трансфер чемпіона світу з Баварії, а Барселона змінила свою позицію щодо зірки Атлетіко.

Ліверпуль не переконав Салаха залишитися в Англії, тому переїзд в Саудівську Аравію все ближчий. ПСЖ узгодив контракт з віце-чемпіоном світу – гравець бойкотує тренування, вимагаючи трансферу.