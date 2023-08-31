Головні новини футболу 30 серпня: відомі всі учасники групового раунду ЛЧ, Реал хоче українця, гучний трансфер Карпат
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 серпня.
Єврокубки
Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів. Останні путівки забрали ПСВ, Копенгаген і Антверпен – Кочергін з Ракувом вилетів за крок від мрії.
Шахтар сьогодні дізнається суперників у Лізі чемпіонів під час жеребкування основної сітки турніру.
Динамо та СК Дніпро-1 зіграють матчі кваліфікації Ліги конференцій, а Зоря побореться за вихід у Лігу Європи. Анонси незабаром з'являться на сайті.
Україна та українці
Ультрас Динамо загинув під Бахмутом, захищаючи Україну від російських окупантів. Металіст 1925 близький до зникнення через російські ракетні атаки – генеральний інвестор припинив фінансування. ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.
Реал близький до підписання ще одного українського голкіпера – Мадрид уже розробив план щодо нього. Мудрик ризикує отримати нові проблеми, адже Челсі завершує трансфер вінгера Манчестер Сіті.
Миколенко ціною травми допоміг Евертону врятуватись у Кубку ліги. "Іриски" ефектно презентували нову оригінальну форму, а Віталій був на першому плані.
Трансфери
Карпати офіційно підписали захисника європейської збірної за 585 тисяч євро. ЛНЗ оформив перший трансфер після приходу Дулуба.
Арсенал продав забивного форварда у Монако, Інтер завершив трансфер чемпіона світу з Баварії, а Барселона змінила свою позицію щодо зірки Атлетіко.
Ліверпуль не переконав Салаха залишитися в Англії, тому переїзд в Саудівську Аравію все ближчий. ПСЖ узгодив контракт з віце-чемпіоном світу – гравець бойкотує тренування, вимагаючи трансферу.