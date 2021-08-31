Збірна України вже в Казахстані / УАФ

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Збірна України вирушила до Казахстану на матч відбору ЧС-2022. У Нур-Султані підопічні Олександра Петракова вже провели перші тренування, а ввечері у понеділок до команди приєдналися ще кілька легіонерів.

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Трансфери

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