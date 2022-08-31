Трансфери з УПЛ

Віктор Циганков став трансферною ціллю двох іспанських клубів, серед яких півфіналіст Ліги чемпіонів. Динамо готове продати Бущана – агент голкіпера озвучив початкову суму.

Довбик зробив запит на трансфер – СК Дніпро-1 має пропозицію від відомого клубу Німеччини. Артем також потрібен чемпіону Туреччини, але політичний фактор гальмує перехід.

Наші за кордоном

Тоттенхем відмовився від трансферу Маліновського. На Руслана залишився тільки один претендент, Марсель влаштовує чистку заради українця. Роман Яремчук отримав ігровий номер у Брюгге.

Олександр Зінченко пропустить ще один матч Арсенала, а Артета натякнув на зміну ролі для українця. Евертон втримав нічию з Лідсом – Миколенко взяв участь у забитому й пропущеному голах "ірисок".

Світ

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив трансфер Антоні за 100 мільйонів. Це другий найдорожчий гравець в історії клубу. В АПЛ трапилася перша тренерська відставка сезону.

Рома завдяки історичному дублю Дибали розгромила Монцу. Челсі безвольно програв Саутгемптону.