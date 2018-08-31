Головні новини футболу 30 серпня: результати жеребкування ЛЧ 2018/19, виліт Зорі з ЛЄ, ймовірна відставка Вернидуба

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 серпня.

Ліга чемпіонів

Відбулася церемонія жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19. Шахтар потрапив у групу F, у якій суперниками донеччан стануть Манчестер Сіті, Ліон та Хоффенхайм – всі результати жеребкування.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, що хотів би інших суперників, але в той же час португалець вірить, що "гірникам" до снаги поборотись за вихід з групи. До слова, донецький клуб вже дізнався календар матчів у групі.

Також під час церемонії УЄФА назвав найкращих гравців сезону 2017/18. Переможцями номінацій на позиціях стали Кріштіану Роналду та 3 гравці Реала, а Лука Модріч визнаний найкращим футболістом сезону 2017/18. Цікаво, що сам Кріштіану не був присутній на церемонії.

Ліга Європи

Зоря драматично поступилась РБ Лейпциг та вилетіла з Ліги Європи. Підопічні Юрія Вернидуба пропустили першими, потім вийшли вперед, проте пропустили вирішальний гол з пенальті на 90-й хвилині поєдинку – відео голів та огляд матчу. Після матчу Вернидуб заявив, що подає у відставку, мотивувавши це невиконанням поставленого завдання.

Щоправда, пізніше генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов закликав тренера не приймати поспішних рішень.

В інших матчах Генк Руслана Маліновського переміг Брондбю та пройшов далі – українець відзначився голом. Також слід відзначити виліт Базеля та Аталанти.

Інші топ-події дня

Андрій Лунін представлений в ролі гравця Леганеса, який орендував українця на один сезон. В свою чергу іспанський клуб віддав нападника в оренду Карпатам.

Артем Мілевський знайшов новий клуб – екс-форвард Динамо та збірної України підписав контракт з угорською Кішвардою.