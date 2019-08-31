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Головні новини футболу 30 серпня: Динамо та Олександрія дізналися суперників у ЛЄ, Яремчук не зіграє за збірну України

07:00 1029 Читать на русском
Головні новини футболу 30 серпня: Динамо та Олександрія дізналися суперників у ЛЄ, Яремчук не зіграє за збірну України
Динамо та Олександрія дізналися суперників у ЛЄ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 серпня.

Ліга Європи

Українці знімали жахливий трилер, або Найгірший матч кваліфікації: Зоря – Еспаньйол в огляді іспанських ЗМІ.

Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи.

Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄ.

Бельгія збільшила відрив від України на 1 бал в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Україна

Десна у рідних стінах розписала нічию з Карпатами – чернігівці залишились на другому місці в УПЛ.

Яремчук пропустив матч з Рієкою через травму та ризикує не зіграти за збірну України.

Євро-2020: Литва оголосила склад на матч проти України.

Світ

Північнолондонське дербі, гладіаторський бій у Римі, Зінченко і Ко у погоні за Ліверпулем: топ-5 матчів євровікенду.

Барселона відхилила контрпропозицію ПСЖ щодо Неймара – повернення бразильця майже неможливе.

К'єлліні зазнав травми хрестоподібних зв'язок коліна – капітан Ювентуса може вилетіти на півроку.

РБ Лейпциг на виїзді легко здолав менхенгладбаську Борусію і очолив турнірну таблицю Бундесліги.

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Хет-трик Вернера у відеоогляді матчу Борусія М – РБ Лейпциг
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