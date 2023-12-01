Україна

Артем Довбик готується до українського дербі в Ла Лізі – форвард Жирони повернувся до тренувань після травми.

Олександр Зінченко серед претендентів на найкращий гол місяця в АПЛ – шансів перемогти майже немає.

Збірна України зберегла місце в оновленому рейтингу ФІФА – нічия з Італією не похитнула позицій команди Реброва.

Ліга чемпіонів, футзал: ХІТ на останніх секундах уник катастрофи, вирвавши надважливу перемогу.

Колишній футболіст Волині загинув на війні з Росією – йому було лише 33 роки.

Єврокубки

Зоря розгромно програла Генту і де-юре вилетіла з Ліги конференцій – кіпер бельгійців отримав відкритий перелом. Відповідно, матч 6 туру Ліги конференцій стане для луганців формальністю, а Україну навесні в єврокубках представить тільки Шахтар.

Ліга Європи: Де Дзербі вийшов у плей-офф завдяки VAR, Фрайбург принизив Олімпіакос, Вест Хем вистраждав перемогу. Помилки Таловєрова допомогли Ліверпулю вийти в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик Обамеянга приніс Марселю тріумф у грі з 7 голами. Шериф з Ковалем не втримав нічию зі Славією, Вільяреал і Байєр оформили вихід у плей-офф, Рома сенсаційно втратила очки.

Двоє українців потрапили до символічних команд тижня в Лізі чемпіонів за версіями WhoScored та SofaScore.

Інші головні події

Чемпіона світу звільнили через 2,5 місяця після призначення – у шорт-листі екс-тренер Маліновського і жертва Шахтаря.

Саудівська Аравія: Бензема забив черговий м'яч і травмувався, зірковий іспанець оформив дубль у погромі 6:0.