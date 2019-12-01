Головні новини футболу 30 листопада: результати жеребкування Євро-2020, Україна зіграє з чемпіонами світу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 листопада.

Жеребкування Євро-2020: Україна отримала ще одного суперника, чемпіони – у "групі смерті"

У Бухаресті пройшло жеребкування фінальної частини Євро-2020. Збірна України гратиме у групі C, де її суперниками точно стануть Нідерланди та Австрія. Третій опонент "синьо-жовтих" визначиться у березні наступного року – є одразу 5 кандидатів.

Справжньою "групою смерті" став квартет F. Там гратимуть Франція та Португалія – чемпіони світу і Європи відповідно. Компанію їм складе Німеччина – всі результати жеребкування Євро-2020.

Під час Євро-2020 "синьо-жовті" базуватимуться у Бухаресті. Саме у Румунії Україна зіграє два матчі чемпіонату Європи – відомий календар команди Шевченка. Головний тренер оцінив шанси вийти з групи. Крім того, стало відомо, що у березні Україна проведе товариські матчі проти Франції та Польщі. Нагадаємо, французи є чинними чемпіонами світу.

"Футбол 24" підготував представлення Австрії – кого Україні варто побоюватися на чемпіонаті Європи. Також ми розібралися, як купити квитки на матчі Євро-2020.

Україна

Стартував 16-й тур Української Прем'єр-ліги. СК Дніпро-1 переміг Львів та піднявся у топ-6, а Ворскла обіграла Колос, здобувши першу перемогу за 3 місяці.

Центральний поєдинок дня був зіграний у Запоріжжі. Зоря здолала Карпати та обійшла Динамо в турнірній таблиці, піднявшись на друге місце. Підопічні Олексія Михайличенка, як і лідер першості Шахтар, свій матч проведуть у неділю.

Топ-матчі дня

Манчестер Сіті сенсаційно втратив очки з Ньюкаслом та відпустив Ліверпуль вже на 11 очок.

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Хему обіграти Челсі. Команда українця виграла вперше за 2 місяці та перервала смугу невдач.

Баварія поступилася Байєру, а Реал здолав Алавес та вийшов на перше місце чемпіонату Іспанії.

Євген Шахов став співавтором переможного гола Лечче у ворота Фіорентини.