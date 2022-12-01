Головні новини футболу 30 листопада: Мессі вийшов у плей-офф ЧС, захопивши з собою Польщу, Динамо яскраво завершило рік
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 листопада.
Чемпіонат світу
Аргентина розтоптала Польщу та вийшла у плей-офф. "Кадра" також прослизнула в плей-офф ЧС-2022, а друг України став героєм, вигравши дуель у Мессі.
Данія програла Австралії та стала головним розчаруванням ЧС-2022. Франція сконфузилась у матчі з Тунісом, який драматично покидає катарський Мундіаль.
Таким чином сформувалися ще дві пари 1/8 фіналу. Польща зустрінеться з Францією, а Аргентина зіграє з Австралією.
Україна
Динамо завершило 2022 рік розгромом Металіста і наздогнало Шахтар в УПЛ. Віктор Циганков забив розкішний гол.
СК Дніпро-1 втратив легіонера до кінця сезону через серйозну травму. УАФ планує обрати президента та керівний склад попри заборону суду.
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