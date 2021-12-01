Головні новини футболу 30 листопада: Лєвандовскі можуть вручити "Золотий м'яч", чемпіон світу став тренером Ліверпуля
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 листопада.
Україна
Жуніор Мораєс повернувся до загальної групи Шахтаря. Уродженець Бразилії травмувався ще у квітні і відтоді не виходив на поле, пропустивши Євро-2020.
Ще один бразилець Шахтаря розглядає варіант набуття громадянства України. До слова, національна команда може зіграти спаринг з Італією в січні наступного року.
Динамо ризикує отримати гроші за трансфер легіонера аж через 9 років. Фінансові проблеми не дозволяють розрахуватися з киянами.
"Золотий м'яч"
Ліонель Мессі, який напередодні став володарем "Золотого м'яча-2021" у Парижі, назвав головну причину своєї перемоги в голосуванні.
Роберт Лєвандовскі все ж може отримати свій "Золотий м'яч" – шеф France Football, який вручає нагороду, зробив заяву. Сам нападник Баварії дипломатично відреагував на перемогу Мессі в голосуванні за найпрестижнішу індивідуальну нагороду футбольного світу.
Інші головні події