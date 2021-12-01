Україна

Жуніор Мораєс повернувся до загальної групи Шахтаря. Уродженець Бразилії травмувався ще у квітні і відтоді не виходив на поле, пропустивши Євро-2020.

Ще один бразилець Шахтаря розглядає варіант набуття громадянства України. До слова, національна команда може зіграти спаринг з Італією в січні наступного року.

Динамо ризикує отримати гроші за трансфер легіонера аж через 9 років. Фінансові проблеми не дозволяють розрахуватися з киянами.

"Золотий м'яч"

Ліонель Мессі, який напередодні став володарем "Золотого м'яча-2021" у Парижі, назвав головну причину своєї перемоги в голосуванні.

Роберт Лєвандовскі все ж може отримати свій "Золотий м'яч" – шеф France Football, який вручає нагороду, зробив заяву. Сам нападник Баварії дипломатично відреагував на перемогу Мессі в голосуванні за найпрестижнішу індивідуальну нагороду футбольного світу.

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