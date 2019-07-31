Головні новини футболу 30 липня: Швед відзначився ефектним голом у Лізі чемпіонів, Колос дебютував в УПЛ з перемоги

"Футбол 24" презентує головні новини футболу за 30 липня.

Наші за кордоном

Мар'ян Швед тріумфально дебютував за Селтік в офіційному матчі – його команда перемогла та вийшла в наступний раунд Ліги чемпіонів, а сам українець на останніх хвилинах забив фантастичний гол. В іншому матчі ЛЧ Ференцварош Сергія Реброва зі скрипом пройшов суперника з Мальти.

Руслан Маліновський філігранним асистом допоміг Аталанті розгромити Норвіч. Євген Коноплянка перебуває за крок від переходу в Бешикташ. Євген Селезньов повернувся до тренувань з Малагою. Олександр Зінченко став основною опцією Манчестер Сіті на Суперкубок Англії: українця оцінили вище за конкурента.

Україна

Відбулися чергові матчі першого туру УПЛ. Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в топ-дивізіоні. Прем'єрний гол "селян" розкішним ударом забив Євген Смирний. Львів оформив важку вольову перемогу над Десною – бразильці вирвали 3 очки для своєї команди.

Чергові дива навколо прав на телетрансляції. Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2" – сьогоднішній матч "левів" з Динамо транслюватимуть вже "плюси". До речі, львівський клуб підписав двох легіонерів.

Двоє гравців Динамо потрапили у топ-50 талантів сезону 2019/20 за версією УЄФА. При цьому кияни вже узгодили особистий контракт з колоритним новачком – форвард збірної Люксембургу обійдеться у 2 мільйони євро. Шахтар, у свою чергу, віддав Маріуполю в оренду ще двох гравців.

Світ

Тоттенхем переміг Реал в Audi Cup: феєрія Кейлора Наваса виправдовує відсутність Андрія Луніна, захист Мадрида привозить, а Харрі Кейн забиває єдиний гол. В іншому матчі турніру Баварія розбомбила Фенербахче – Томас Мюллєр став несподіваним героєм з хет-триком.