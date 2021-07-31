Головні новини футболу 30 липня: Шахтар розгромно переміг, гучний трансфер в АПЛ, лідер Динамо роздумує над зміною клубу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 липня.
УПЛ
Стартував другий тур Прем'єр-ліги. Шахтар на виїзді дотиснув Львів – спрацювали заміни Де Дзербі. Новачки знову забивають, Марлос робить різницю, але є негатив. Репетиція перед Лігою чемпіонів завершилася розгромом. А Генк перед матчем з "гірниками" програв у грандіозній перестрілці без головного бомбардира.
Колос здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925, показавши готовність до Ліги конференцій. Визначились транслятори матчів Шахтаря і Колоса у кваліфікаціях єврокубків. З Кулачем, Бурдою та Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22.
Трансфери наших
Трансфер Владислава Супряги в Дженоа на межі зриву – українцю завадив одноклубник Маліновського. Карлос Де Пена відмовився продовжувати контракт з Динамо.
Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо виступів за Реал у новому сезоні. Шахтар зробив пропозицію щодо екс-захисника Барселони з вражаючим показником асистів.
Світ
Манчестер Сіті запропонував за Гріліша 100 мільйонів – рекордний трансфер все ближчий. Арсенал офіційно придбав захисника збірної Англії за 50 млн фунтів.
Давід Алаба заробить у Реалі більше 100 млн євро – відомі таємні деталі контракту екс-лідера Баварії. УЄФА зобов'язаний скасувати всі покарання засновникам Суперліги – офіційна заява після нового рішення суду.