УПЛ

Стартував другий тур Прем'єр-ліги. Шахтар на виїзді дотиснув Львів – спрацювали заміни Де Дзербі. Новачки знову забивають, Марлос робить різницю, але є негатив. Репетиція перед Лігою чемпіонів завершилася розгромом. А Генк перед матчем з "гірниками" програв у грандіозній перестрілці без головного бомбардира.

Колос здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925, показавши готовність до Ліги конференцій. Визначились транслятори матчів Шахтаря і Колоса у кваліфікаціях єврокубків. З Кулачем, Бурдою та Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22.

Трансфери наших

Трансфер Владислава Супряги в Дженоа на межі зриву – українцю завадив одноклубник Маліновського. Карлос Де Пена відмовився продовжувати контракт з Динамо.

Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо виступів за Реал у новому сезоні. Шахтар зробив пропозицію щодо екс-захисника Барселони з вражаючим показником асистів.

Світ

Манчестер Сіті запропонував за Гріліша 100 мільйонів – рекордний трансфер все ближчий. Арсенал офіційно придбав захисника збірної Англії за 50 млн фунтів.

Давід Алаба заробить у Реалі більше 100 млн євро – відомі таємні деталі контракту екс-лідера Баварії. УЄФА зобов'язаний скасувати всі покарання засновникам Суперліги – офіційна заява після нового рішення суду.