Топ-матчі дня

Ліверпуль виграв Суперкубок Англії, перегравши Ман Сіті – Нуньєс забив і заробив пенальті, Холанд провалив дебют. Юрген Клопп виграв всі можливі трофеї в Англії – досі йому не підкорявся лише Суперкубок.

Арсенал розбомбив Севілью (6:0) і взяв Кубок Емірейтс – Зінченко зірвав овації, Жезус забив ще 3, Артета визначився з основою. Перший трофей українця в Лондоні.

МЮ вперше програв під керівництвом Тен Хага – екс-зірка Шахтаря отримав хамську червону у бійні з Атлетіко.

Шахтар завершив збори нічиєю: новачок дебютував, автогол позбавив Йовічевіча першої перемоги – попереду Моурінью.

Баварія виграла Суперкубок Німеччини в ефектному стилі. Мане забив дебютний гол, а всього їх було аж 8. Стільки ж оформили і Аякс з ПСВ у грі за Суперкубок Нідерландів.

Трансфери

Шахтар продовжує втрачати зірок. Ісмаїлі українською мовою оголосив про відхід з клубу, пригадавши феєричний матч на Донбас Арені. Бразилець віддав "гірникам" 9 років кар'єри.

"Ми не ПСЖ": гравець Динамо не закріпився у топ-чемпіонаті – тренер озвучив оригінальну мотивацію відмови від футболіста.

Львівські Карпати підписали двох захисників – екс-гравець Шахтаря з легіонерським досвідом і повернення власного вихованця.

Інші головні події

Фенербахче не буде просити вибачення в України за скандування імені Путіна під час матчу ЛЧ проти Динамо. Турки вважають, що перепросити повинні ми – цинічна заява.

Луганська Зоря оголосила заявку на матч Ліги конференцій – рокіровка екс-форвардів збірної України.

Алекс Фергюсон і ще 2 легенди Манчестер Юнайтед повернулися у клуб на нові посади.