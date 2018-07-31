Головні новини футболу 30 липня: Хльобас і Рябоконь – найкращі в 2-му турі УПЛ, Ярмоленко обрав номер у Вест Хемі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 липня.

УПЛ

Нападник чернігівської Десни Дмитро Хльобас став найкращим гравцем 2-го туру УПЛ. Форвард оформив дубль і зробив 2 асисти, допомігши Десні здобути першу перемогу в історії у найвищому дивізіоні. Натомість керманич сіверян Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером 2-го туру Прем'єр-ліги. Фахівець отримав оцінку 4,6 з максимально можливих 5-ти.

Також УПЛ офіційно повернула "Золотий матч". Тепер за рівності показників у двох команд після всіх турів гратимуть вирішальний поєдинок для визначення чемпіона.

Новий "Маріупольгейт". УПЛ не визначила дату матчу 4-го туру між Маріуполем і Динамо нібито через участь приазовців у єврокубках. Журналіст Ігор Бурбас дав свій прогноз щодо можливої дати зустрічі.

Українці за кордоном

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко обрав ігровий номер у новому клубі. Крім цього, українець і Фред потрапили до символічної збірної новачків АПЛ сезону 2018/19.

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не перейде у Фулхем. Лондонський клуб вже знайшов хавбеку "містян" заміну.

Воротар Андрій Лунін відчув топ-клас у Реалі. Тренер "вершкових" Хулен Лопетегі змусив гравців тренуватись попри шалений шторм.

Інші події дня

Кріштіану Роналду провів перше тренування в Ювентусі після свого переходу з Реала. До речі, перекупники у кілька разів підняли ціни на квитки матчу Парма – Ювентус після трансферу португальця.

Жозе Моурінью посварився з віце-президентом Манчестер Юнайтед через відсутність трансферів. Португалець вважає, що клуб має кадрові проблеми й хоче, щоб гравці МЮ скоротили свою відпустку та негайно почали готуватися до сезону.

Мадридський Атлетіко представив Лемара. У той же час його потенційний наступник у Монако – Бернард – став ближчим до переходу в Мілан завдяки зустрічі агентів гравця та Леонардо.