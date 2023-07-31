Головні новини футболу 30 липня: Динамо з вогнем розпочало УПЛ, Довбик перед трансфером в Іспанію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 липня.
Україна
Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ. Влад Ванат оформив дубль, а обидві команди догравали вдесятьох. Андрій Ярмоленко оцінив свій перший офіційний матч після повернення в Україну.
Олександрія у більшості втримала перемогу над Кривбасом – Юрій Вернидуб погрожував забрати команду з поля. ЛНЗ програв Чорноморцю дебютний матч в УПЛ. Шахтар надовго втратив Валерія Бондаря – невтішний діагноз підтвердився.
Наші за кордоном
СК Дніпро-1 узгодив трансфер Артема Довбика з представником Ла Ліги. Євген Коноплянка ще не скоро дебютує за новий клуб. Роман Яремчук готується до відходу з Брюгге.
Михайло Мудрик нарвався на дивний ігнор Почеттіно, опинившись серед трьох "забутих" в Челсі. Руслан Маліновський отримає серйозного конкурента – Марсель завершує черговий трансфер.
Світ
Барселона розгромила Реал в Ель Класіко у США – Мадрид вперше залишив Луніна в запасі. Кріштіану Роналду влаштував істерику після скасованого гола.
Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе. Челсі також намагається витягнути Кіліана з ПСЖ – Мудрик може отримати елітного конкурента або піти.