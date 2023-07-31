Україна

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ. Влад Ванат оформив дубль, а обидві команди догравали вдесятьох. Андрій Ярмоленко оцінив свій перший офіційний матч після повернення в Україну.

Олександрія у більшості втримала перемогу над Кривбасом – Юрій Вернидуб погрожував забрати команду з поля. ЛНЗ програв Чорноморцю дебютний матч в УПЛ. Шахтар надовго втратив Валерія Бондаря – невтішний діагноз підтвердився.

Наші за кордоном

СК Дніпро-1 узгодив трансфер Артема Довбика з представником Ла Ліги. Євген Коноплянка ще не скоро дебютує за новий клуб. Роман Яремчук готується до відходу з Брюгге.

Михайло Мудрик нарвався на дивний ігнор Почеттіно, опинившись серед трьох "забутих" в Челсі. Руслан Маліновський отримає серйозного конкурента – Марсель завершує черговий трансфер.

Світ

Барселона розгромила Реал в Ель Класіко у США – Мадрид вперше залишив Луніна в запасі. Кріштіану Роналду влаштував істерику після скасованого гола.

Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе. Челсі також намагається витягнути Кіліана з ПСЖ – Мудрик може отримати елітного конкурента або піти.