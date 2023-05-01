Україна

Андрій Павелко оцінив перспективи проведення ЧС-2030 в Україні. Президент Олександрії висловив претензії Руслану Ротаню.

Європа

Інтер обіграв Лаціо і відкрив Наполі шлях до дострокового Скудетто, однак неаполітанці не скористалися подарунком. Баварія дотиснула Герту та знову стала фаворитом на титул в Німеччині.

Манчестер Сіті відібрав у Зінченка лідерство в Англії. МЮ переміг Астон Віллу в матчі за Лігу чемпіонів, а Ліверпуль перестріляв Тоттенхем у божевільному матчі АПЛ за 5 місце.

Наші в Європі

Руслан Маліновський через травму пропустив матч, в якому Марсель пропустив диво-гол, але вирвав перемогу і скоротив відставання від ПСЖ. Мбаппе забив один з найкурйозніших голів року, однак Париж програв.

Неймар може стати конкурентом Михайла Мудрика в Челсі. Арсенал влітку готовий відпустити 5 гравців, зокрема головного конкурента Олександра Зінченка.