Головні новини футболу 30 квітня: ПСЖ втретє поспіль став чемпіоном Франції, Лобановський отримав світове визнання

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 квітня.

Україна

Валерій Лобановський потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії за версією культового видання – Моурінью та Клопп позаду. Мірча Луческу також опинився в цьому рейтингу, а ще розкрив секрет успіху Шахтаря під своїм керівництвом.

Рома відновила інтерес до лідера Шахтаря. Шахтар спробував переманити з Динамо чемпіона світу, але отримав жорстку відповідь від українця. Екс-арбітр ФІФА зізнався, скільки заробляють судді в УПЛ та єврокубках.

Коронавірус

ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції. Парижани всьоме за останні 10 років виграли Лігу 1. А от Ліон вперше за 20 років не потрапив у єврокубки, зазнав мільйонних збитків і готовий судитися. Франція втратила чверть мільярда євро через дострокове завершення чемпіонату.

Бундесліга не відновиться у заплановану дату – уряд переніс прийняття рішення. АПЛ, своєю чергою, розробила правила для поновлення сезону – висунуто список вимог до гравців і клубів. Чемпіонат Португалії дограють – влада дала офіційний дозвіл. Нідерланди можуть втратити одне місце в єврокубках через остаточну зупинку сезону.

Ребров та інші українці повертаються до тренувань – Угорщина послабила карантин. Інформація про четвертий позитивний тест Дибали на коронавірус виявилася фейком – наречена форварда розповіла правду.

Європа

УЄФА дав офіційну відповідь щодо можливості зміни кількості міст-господарів Євро-2020. Найдорожчі клуби АПЛ: сенсаційний лідер, а Ліверпуль навіть не в топ-3 з величезним відставанням.

Баварія офіційно продовжила контракт з Гансі Фліком. Борусія Д знайшла заміну Санчо в Барселоні. Почеттіно отримає космічне збільшення зарплати, якщо очолить Ньюкасл. Сетьєн готовий залишити Коутінью в Барселоні – тренер має незвичну умову до бразильця.