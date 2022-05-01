Україна

Давід Нерес домовився про перехід у Бенфіку, а Шахтар заробить на перепродажі бразильця. "Гірники" продовжують платити зарплату бразильцям, хоча раніше начебто призупинили контракти з усіма гравцями. Українці Динамо та Шахтаря не зможуть перебратись в Європу. Торіно готується запропонувати за Артема Довбика 15 млн євро – форвард збірної України може замінити чемпіона Європи.

Європа

Реал виграв чемпіонат Іспанії. Бензема поставив чемпіонську крапку, довершивши розгром Еспаньйола. Андрію Луніну не дозволили вийти в титульному матчі, але українець відсвяткував трофей з прапором України. Карло Анчелотті встановив відразу 2 історичні рекорди.

В Англії триває чемпіонська боротьба. Ліверпуль мінімально обіграв Ньюкасл завдяки несподіваному герою, а Манчестер Сіті розгромив Лідс і знову повернувся на вершину АПЛ. День сенсацій в Бундеслізі: хет-трик Холанда не врятував Борусію Д від поразки Бохуму, Баварія зганьбилась з Майнцем.

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