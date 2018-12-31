Головні новини футболу 30 грудня: Зінченко і Погба – герої дня, Зоря знову заробила на трансфері

День Манчестера в АПЛ, історичний дебютний асист Зінченка в чемпіонаті Англії, трансфер Ігоря Харатіна як новий розділ вдалих продажів Зорі. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин дня за 30 грудня.

Зінченко надихає Гвардіолу

У своєму заключному матчі 2018-го Саутгемптон – Манчестер Сіті Зінченко роздавав голи і вражав статистикою. Хоча варто бути справедливими: суддя допоміг українцю уникнути провалу, а Ліверпулю – втекти у ще більший відрив. Олександр помилився, подарувавши суперникам гол на 1:1, ледь не привіз ще й пенальті на свої ворота, однак згодом віддав гольовий пас і змусив Гвардіолу говорити про себе як про найкращого та приклад для наслідування.

Наставнику чинних чемпіонів Англії сподобався характер українця, який побіг виправляти скоєне, а не сховав голову в пісок. "Думав, що Гвардіола зніме Зінченка", – екс-гравець збірної Англії, а нині експерт з оцінив гру Сашка у матчі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу Саутгемптон – Манчестер Сіті.

Погба феєрить, як ніколи

Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед розтрощив Борнмут у матчах неділі в рамках 20-го туру АПЛ. Іншим героєм дня став Поль Погба, який видав найкращий відрізок за всю кар'єру після звільнення Жозе Моурінью. Голи та асисти посипались, немов груші. Манчестер Юнайтед вперше за 7 років забив 12 м'ячів у трьох матчах. Відзначимо, що востаннє таку результативність "червоні дияволи" демонстрували аж під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона.

Перемога дозволила манкуніанцям наблизитися до Арсенала на відстань 3-х очок, хоча до зони Ліги чемпіонів усе ще мінус 8. З цієї нагоди варто прочитати інтерв'ю, яке підготував "Футбол 24", з новим наставником Манчестер Юнайтед. "Я забив 14 голів в одному матчі". Уле Гуннар Сульшер – про вірність МЮ, фінал-99 і перемогу над чемпіонами світу.

Зоря знову заробляє на трансферах

Харатін – гравець Ференцвароша. Луганський клуб продав одного з лідерів півзахисту. Колись він приходив з київського Динамо безкоштовно, а зараз Ігор підписав із Ференцварошем контракт за схемою "2,5 +1", а Зоря отримає солідну компенсацію. У команді Вернидуба вміють заробляти, але на цьому відтік кадрів може не завершитись. Адже Зоря отримувала пропозиції ще щодо 3-х гравців.