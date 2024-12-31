Кріштіану Роналду і Луїш Каштру – рекордсмени 2023 року

Україна

Андрій Лунін провів тристоронню зустріч з Анчелотті та Кепою – наставник остаточно визначив ролі голкіперів у Реалі.

Дмитро Михайленко офіційно покинув європейський клуб – наставника сватають у збірну України.

Артем Довбик має двох послідовників – нападники шаленого попиту і десятків мільйонів євро.

Росіяни влучили в готель Ярославського у центрі Харкова.

Трансфери

Реал зробить пропозицію Мбаппе на початку січня – джерело розкрило фінансові деталі угоди.

Барселона хоче підписати одного з найскандальніших форвардів у світі та віддати йому культовий номер Мессі.

Рекордсмен чемпіонатів світу перебрався у США після 11 років в АПЛ.

Топ-матчі дня

Челсі пережив пекло проти Лутона. Палмер зробив 3 голи, але супернику дали шанс на божевільний камбек. Вулверхемптон ефектно розтрощив Евертон – Миколенко доклався до 3 м'ячів у матчі АПЛ, українець забив переможний гол.

Ярмолюк не врятував Брентфорд від 5-ї поразки поспіль, Манчестер Сіті обійшов Арсенал, Астон Вілла наздогнала Ліверпуль. Ноттінгем переміг Манчестер Юнайтед – "дияволи" видали 4-й найгірший виступ у році за всю клубну історію.

Кріштіану Роналду голом закріпив статус найкращого бомбардира 2023 року. Екс-тренер Шахтаря став найкращим у світі за підсумками року.

Ювентус переграв Рому, впритул наблизившись до вершини Серії А.