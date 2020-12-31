Головні новини футболу 30 грудня: Динамо в пошуках форварда, Лунін за крок до повернення в Реал, підсумки 2019 року

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 грудня.

Україна

Київське Динамо розглядає 5 кандидатур на позицію нападника. Словацький Слован встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо – у киян буде багато конкурентів.

Сам нападник, якого хочуть підписати кияни, планує заробляти чималу суму у новому клубі. Хорватський Осієк також визначив вартість форварда зі сфери інтересів "біло-синіх".

Керманич Десни Олександр Рябоконь – найкращий тренер УПЛ у 2019 році. А В'ячеслав Грозний офіційно очолив Шахтар Караганда.

Підсумки 2019 року

Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ.

Феєрії збірної України, битва Динамо з Шахтарем, історичний фінал чемпіонату світу в топі найкращих поєдинків 2019 року. Натомість УЄФА презентував символічну збірну гравців, які стали відкриттям у Лізі чемпіонів 2019/20.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

Інші топ-події

Андрій Лунін змушує президента розщедритися, тому зміні клубу бути. Тим часом сосіос Барселони визначили найбажанішого форварда для команди, зганьбивши Неймара.

Девід Бекхем призначив головного тренера Інтера Маямі, а екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутовіч може стати основним форвардом флоридців.

Туринський Ювентус близький до підписання Кулусевскі. Крім того, мадридський Атлетіко веде переговори з Алькасером.