Головні новини футболу 30 червня: Франція та Уругвай вийшли в 1/4 фіналу ЧС-2018, Мессі та Роналду покинули турнір

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 червня.

Франція – Аргентина

Франція у найкращому матчі поточного чемпіонату світу перемогла Аргентину та вийшла в 1/4 фіналу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Найкращим гравцем зустрічі став Кіліан Мбаппе. Він заробив пенальті та відзначився двома результативними ударами, увійшовши в список наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалів. Дідьє Дешам а такій важливій зустрічі побив рекорд за кількістю матчів на чолі збірної Франції

Збірна Аргентини вперше в історії програла, забивши мінімум тричі. Ліонель Мессі не зумів перервати свою гольову засуху в матчах плей-офф чемпіонатів світу та покинув турнір. Його партнери Лукас Білья та Хав'єр Маскерано завершили кар'єру в збірній. Останній також встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю отриманих попереджень.

Уругвай – Португалія

Суперником французів у чвертьфіналі Мундіалю буде Уругвай, який мінімально здолав Португалію. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Кріштіану Роналду повторив рекорд Бастіана Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та Європи, однак аналогічно до Мессі не перервав свою "суху" серію в плей-офф чемпіонатів світу. Роналду пішов з поля без забитого м'яча, натомість його партнер Пепе став найбільш віковим гравцем, який забив за збірну Португалії на ЧС.

Ну а роль справжнього героя поєдинку приміряв автор дубля Едінсон Кавані. Форвард отримав звання "Гравець матчу". Вечір для Кавані завершився не зовсім позитивно, адже він зазнав пошкодження. За межі поля його вивів сам Роналду.

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