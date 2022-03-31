Україна

Клуби УПЛ розглядають два варіанти завершення сезону 2021/22. Чемпіоном може стати і Динамо, і Шахтар.

Анатолій Тимощук позбавлений звання “Почесний громадянин Луцька" – подарунок зраднику на день народження. Юрій Вернидуб тим часом воює у гарячій точці на півдні України, а його сини тренера пішли в тероборону.

Олександр Петраков категорично відкинув ідею подарувати Україні прямий вихід на ЧС-2022. Тренер збірної України отримав чіткий план підготовки до півфіналу кваліфікації.

Трансфери

Трансфери Жерсона і Тілля в турецьку Першу лігу офіційно підтверджені. Тете обрав пріоритетний клуб в АПЛ – Шахтар ризикує залишитися ні з чим. "Гірники" змушені віддати бразильця у рідний клуб. СК Дніпро-1 може відпустити "українського Мбаппе" до Яремчука, а гравцю обіцяють португальське громадянство. Український чемпіон світу U-20, права на якого належать Шахтарю, знайшов новий клуб.

ЧС-2022

Іран побоюється виключення з ЧС-2022 – Італія може отримати путівку попри виліт у кваліфікації. Нова Зеландія розтрощила Соломонові Острови і зіграє в міжконтинентальному плей-офф. Салах залишився без тренера у збірній Єгипту.

ФІФА презентувала офіційний м'яч Мундіалю. Президент ФІФА нейтрально згадав війну в Україні і має пацифістські наміри перед стартом чемпіонату світу. Російський футбол зазнав чергового нищівного удару від ФІФА через війну.