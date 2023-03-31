Головні новини футболу 30 березня: Лунін надумав піти з Реала, покарання лідеру Динамо, бельгієць хоче грати за Україну
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 30 березня.
Україна
Віталій Буяльський отримав покарання за скандальне вилучення після матчу зі СК Дніпро-1 – лідер Динамо зберіг шанс на Класичне. Але є й добрі новини для киян. Георгій Бущан повернувся в загальну групу після операції та відновлення.
Бельгійський футболіст заявив про готовність грати за збірну України. Крістіан Равич народився в Бельгії та виступав за тамтешні юнацькі збірні, але захисник готовий відгукнутися і на пропозицію з України, звідки родом його мама.
Шахтар продовжує боротьбу з ФІФА – "гірники" подали скаргу до Єврокомісії через втечу легіонерів.
Анатолій Трубін став найдорожчим молодим воротарем світу. З голкіпером Шахтаря і збірної України зрівнявся лише представник АПЛ
Руслан Маліновський серед тих, кому платять найбільше – рейтинг зарплат футболістів Марселя.
"Той, хто назвав мене лузером, скаже, що я – переможець": Мудрик анонсував дебютний гол за Челсі.
Трансфери
Андрій Лунін надумав втекти з Реала, стверджують іспанські ЗМІ. Угода українця розрахована до літа 2024-го, але воротар хоче піти з клубу в пошуках ігрової практики.
Новий план клану Мессі – чемпіон світу прагне залишитися в ПСЖ перед від'їздом в інший чемпіонат.
Серхіо Рамос може поїхати слідом за Роналду – зірці ПСЖ пропонують 4-разове підвищення зарплатні.
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