Україна

Віталій Буяльський отримав покарання за скандальне вилучення після матчу зі СК Дніпро-1 – лідер Динамо зберіг шанс на Класичне. Але є й добрі новини для киян. Георгій Бущан повернувся в загальну групу після операції та відновлення.

Бельгійський футболіст заявив про готовність грати за збірну України. Крістіан Равич народився в Бельгії та виступав за тамтешні юнацькі збірні, але захисник готовий відгукнутися і на пропозицію з України, звідки родом його мама.

Шахтар продовжує боротьбу з ФІФА – "гірники" подали скаргу до Єврокомісії через втечу легіонерів.

Анатолій Трубін став найдорожчим молодим воротарем світу. З голкіпером Шахтаря і збірної України зрівнявся лише представник АПЛ

Руслан Маліновський серед тих, кому платять найбільше – рейтинг зарплат футболістів Марселя.

"Той, хто назвав мене лузером, скаже, що я – переможець": Мудрик анонсував дебютний гол за Челсі.

Трансфери

Андрій Лунін надумав втекти з Реала, стверджують іспанські ЗМІ. Угода українця розрахована до літа 2024-го, але воротар хоче піти з клубу в пошуках ігрової практики.

Новий план клану Мессі – чемпіон світу прагне залишитися в ПСЖ перед від'їздом в інший чемпіонат.

Серхіо Рамос може поїхати слідом за Роналду – зірці ПСЖ пропонують 4-разове підвищення зарплатні.

Інші головні події

Челсі по пенальті вибив Ліон, Арсенал створив сенсацію з голом-шедевром – визначилися півфінальні пари жіночої ЛЧ.

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Дієго Сімеоне – найвисокооплачуваніший тренер світу, наставник Мудрика заробляє більше за переможців ЛЧ.