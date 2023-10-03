Головні новини футболу 2 жовтня: Мудрик вперше забив в АПЛ, Циганков не зіграє за збірну України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 жовтня.
Наші за кордоном
Мудрик забив дебютний гол в АПЛ. Михайло відзначився у воротах Фулхема та допоміг Челсі виграти дербі.
Артему Довбику вказали на серйозний недолік, а Роман Яремчук отримав першу критику – скандали і оцінки українців в іспанських ЗМІ. Сергій Булеца відзначився дебютним голом за Заглембе.
Україна
Динамо офіційно продовжило контракт з півфіналістом Євро і героєм старту сезону. У Динамо лише 1 суперник та ідеальний суддя, сенсація всупереч Реброву – Суркіс усіх переграв, Шахтар принижують діти.
Віктор Циганков офіційно пропустить жовтневі матчі збірної України. Дніпро-1 втримав перемогу над Металістом 1925 – Лєднєв забив дебютний гол за СК, черговий скандал з VAR.
Світ
УЄФА розглядає можливість реорганізації єврокубків – три дивізіони по 18 команд. Барселона офіційно оголосила про нову угоду з зірковим гравцем.