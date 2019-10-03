Головні новини футболу 2 жовтня: Барселона здолала Інтер, Ліверпуль перестріляв Зальцбург, Динамо прибуло в Швейцарію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 жовтня.
Ліга чемпіонів
Іспанська Барселона здобула вольову перемогу над Інтером – відео голів та огляд матчу ЛЧ.
Тим часом Ліверпуль у шаленому матчі перестріляв Зальцбург, Бенфіка осоромилась перед Зенітом. Також Аякс впевнено розібрався із Валенсією, Челсі вирвав перемогу в Лілля.
Крім того, Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, а Наполі втратив очки у поєдинку з Генком.
Ліга Європи
Київське Динамо прибуло до Швейцарії – в обоймі Михайличенка 21 футболіст. Керманич "біло-синіх" поспілкувався із пресою перед матчем проти Лугано.
Натомість головний тренер Олександрії Володимир Шаран дав прес-конференцію напередодні поєдинку з Гентом. Голкіпер Юрій Паньків поділився очікуваннями від двобою з бельгійцями.
Інші топ-події
Київське Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.
Андрій Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови. Збірна Литви оголосила склад на матчі проти України та Сербії.
Львівський Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України. Англійський Ліверпуль отримав покарання за порушення регламенту Кубка англійської ліги.