Україна

Вболівальники мали змогу спостерігати за трьома матчами Прем'єр-ліги: Ворскла розтрощила Інгулець і повернулась на третє місце, СК Дніпро-1 мінімально переграв Львів, а Колос зумів дотиснути Чорноморець.

Львівські Карпати впевнено здолали Лівий берег і вийшли на другу сходинку Другої ліги, а Денис Кожанов забив божевільний м'яч. Харківський Металіст здобув чергову звитягу в Першій лізі.

Олександр Бабич повернувся до тренерської роботи. Фахівець, який раніше працював у Чорноморці та Маріуполі, очолив криворізький Кривбас.

У Малому Класичному Шахтар U-19 обіграв Динамо U-19 та зміцнив лідерство у чемпіонаті – Бурда зіграв вперше після травми.

Топ-матчі дня

Головним протистоянням дня був двобій Атлетіко та Барселони. "Матрацники" зуміли на своєму полі без проблем переграти "блаугранас" та відправити їх на 9-ту позицію. Голами відзначались Лемар та Суарес.

Манчестер Юнайтед втратив очки з Евертоном, а Челсі вирвав перемогу над Саутгемптоном і очолив турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги.

Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів – Інтер – зумів здійснити камбек в матчі з Сассуоло. Ювентус же завдяки голу чемпіона Європи святкував тріумф у туринському дербі.

Інші головні події

Наставник Аякса Ерік Тен Хаг став головним фаворитом на пост тренера Барселони. Крісло під Рональдом Куманом вже дуже розхитане.

Фінляндія оголосила заявку на жовтневі поєдинки відбору до ЧС-2022. Зокрема, 9-го числа Суомі протистоятимуть збірній України в Гельсінкі.