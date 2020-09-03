Головні новини футболу 2 вересня: збірна України втратила гравця, батько Мессі зустрівся з босами Барси, трансфер МЮ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 вересня.
Україна – Швейцарія
Табір збірної України покинув ще один гравець Динамо. Микола Шапаренко зазнав травми і детально розповів про свій стан.
Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко провів передматчеву прес-конференцію, де розповів цікаві нюанси про своїх підопічних, а також оцінив збірну Швейцарії.
14 років тому національна команда України вже перемагала швейцарців на Мундіалі. Футбол 24 підготував матеріал, де розповідається про долі гравців, які змагались із збірною України в 1/8 фіналу ЧС-2006.
Відхід Мессі з Барселони
Батько Ліонеля Мессі провів термінову зустріч з керівництвом каталонців щодо майбутнього сина – про що домовились сторони.
Британське видання розсекретило деталі потенційного контракту 33-річного аргентинця та Манчестер Сіті – цифри шокують.
Мессі не перший гравець Барси, який хоче покинути команду після перемоги Реала у чемпіонаті Іспанії. Футбол 24 зібрав для вас приклади футболістів, шляхом яких може піти і Ліонель.
Європа
Манчестер Юнайтед оголосив про підписання таланта Аякса, якого манкуніанці вихопили з-під носа у Барселони.
Шокуюча новина надійшла з Парижа. Найдорожчий гравець світу Неймар захворів на коронавірус, у таборі ПСЖ ще кілька підтверджених випадків.
Луїс Суарес услід за Ліонелем Мессі теж шукає собі новий клуб. Італійські ЗМІ запевняють, що форвард вже узгодив контракт з клубом Серії А.