Україна – Швейцарія

Табір збірної України покинув ще один гравець Динамо. Микола Шапаренко зазнав травми і детально розповів про свій стан.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко провів передматчеву прес-конференцію, де розповів цікаві нюанси про своїх підопічних, а також оцінив збірну Швейцарії.

14 років тому національна команда України вже перемагала швейцарців на Мундіалі. Футбол 24 підготував матеріал, де розповідається про долі гравців, які змагались із збірною України в 1/8 фіналу ЧС-2006.

Відхід Мессі з Барселони

Батько Ліонеля Мессі провів термінову зустріч з керівництвом каталонців щодо майбутнього сина – про що домовились сторони.

Британське видання розсекретило деталі потенційного контракту 33-річного аргентинця та Манчестер Сіті – цифри шокують.

Мессі не перший гравець Барси, який хоче покинути команду після перемоги Реала у чемпіонаті Іспанії. Футбол 24 зібрав для вас приклади футболістів, шляхом яких може піти і Ліонель.

Європа

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання таланта Аякса, якого манкуніанці вихопили з-під носа у Барселони.

Шокуюча новина надійшла з Парижа. Найдорожчий гравець світу Неймар захворів на коронавірус, у таборі ПСЖ ще кілька підтверджених випадків.

Луїс Суарес услід за Ліонелем Мессі теж шукає собі новий клуб. Італійські ЗМІ запевняють, що форвард вже узгодив контракт з клубом Серії А.