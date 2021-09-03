Збірна України

Національна збірна зазнала великої втрати. Віталій Буяльський через травму вибув на тривалий термін і не допоможе Україні в матчі проти Франції. Мірча Луческу обіцяє розбір польотів збірникам з Динамо за гру проти Казахстану. InStat визначив трійку найкращих гравців збірної у провальному матчі з казахами. Але позитив у нічиїй все ж можна знайти.

Поєдинок проти Франції обслуговуватиме нефартовий для наших команд арбітр. Хороші новини – Кіліан Мбаппе пропустить гру з Україною. У французів є й інші втрати. Дідьє Дешаму довелося зробити три заміни у складі.

Відбір до ЧС

Вчорашній день подарував низку яскравих матчів у рамках кваліфікації на чемпіонат світу. Іспанія сенсаційно програла Швеції, Італія не дотиснула Болгарію, а Бельгія влаштувала шоу в Естонії.

Георгій Цітаішвілі дебютував за збірну Грузії поразкою від Косова – фатальний автогол в пасиві Хочолави. Англія за тайм розтрощила Угорщину в Будапешті, а Німеччина обіграла Ліхтенштейн в першому матчі під керівництвом Фліка.

УПЛ

Шахтар оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів і орендував Олександрії свого захисника. Динамо поверне Кулача у Ворсклу – український форвард не потрібен Луческу.

Колос офіційно оголосив про підписання бразильського форварда Львова. Карпати на 10 років орендували стадіон Україна.