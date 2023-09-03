Україна

У суботу продовжився 6-й тур УПЛ. Шахтар розгромив Минай і закріпився на вершині таблиці – закарпатці провалюють старт сезону, Шаран лютує. Полісся дотиснуло Оболонь у битві новачків – 35-річний ветеран оформив гол+розкішний асист. Ворскла виграла третій матч поспіль, здолавши Олександрію.

Перша ліга: Карпати завдяки дебютантам вийшли в лідери, чергова поразка Металіста.

Ігорю Коломойському вручили підозру у шахрайстві та відмиванні майна. Пізніше суд відправив екс-власника Дніпра у СІЗО з правом внесення застави.

Шахтар дізнався календар матчів Ліги чемпіонів – дуель з Барселоною буде спареною. Також "гірники" підтвердили перехід екс-воротаря Динамо.

Топ-чемпіонати

Михайло Мудрик повернувся і став найгіршим, Челсі знову провалився – екс-зірка МЮ завдав Почеттіно другої поразки в АПЛ.

АПЛ: Ілля Забарний допоміг Борнмуту стримати Брентфорд, екс-лідер Шахтаря посприяв Сону з хет-триком, Холанд побив рекорд легенди.

Мадридський Реал вирвав перемогу після повернення на оновлений Бернабеу – Беллінгем знову герой, конкурент Луніна вперше пропустив.

Інші головні події

Два матчі єврокубків сезону 2023/24 могли бути договірними – УЄФА розпочав розслідування.

Саудівська Аравія: Роналду оформив гол + 2 асисти, вольова перемога Джеррарда, лідер зазнав епічного фіаско.

У останніх хвилини трансферного вікна Тоттенхем віддав 47 млн фунтів за одного з найшвидших гравців АПЛ, який перевершив Мудрика.