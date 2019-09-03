Головні новини футболу 2 вересня: Коноплянка повернувся в Україну, трансферна лихоманка в Європі / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 вересня.

Повернення Коноплянки

Євген Коноплянка перейшов у Шахтар із німецького Шальке та зізнався, що "гірники" були найбільш наполегливими в намаганні підписати вінгера.

Один із лідерів команди Тарас Степаненко оцінив перехід Коноплянки в Шахтар, а спортивний директор Шальке пояснив повернення півзахисника до України.

Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа – експрес-аналіз переходу Коноплянки в Шахтар.

Найгучніші трансфери

Мауро Ікарді перебрався до ПСЖ на правах оренди з Інтера. Також Реал і ПСЖ обмінялись голкіперами – Лунін втратив шанс стати другим кіпером "вершкових".

Нікола Калініч орендований Ромою, а ще "вовки" підсилили склад Генріхом Мхітаряном із Арсенала.

Італійський Наполі підписав Льоренте, який був вільним агентом, а львівські Карпати оформили оренду Назарини з бельгійського Антверпена.

Інші топ-події

Екс-тренер Динамо Вісенте Гомес офіційно очолив Олімпік і коротко пояснив, чому вирішив стати тренером донеччан.

Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Литви та Нігерії – відео з місця подій.

Тим часом ФІФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19, претендентів на найкращий гол минулого сезону та номінантів на звання найкращого тренера сезону.