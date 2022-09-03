"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 вересня 2022 року. Перший гол Романа Яремчука за Брюгге, новий трансфер Динамо та інші події.

Україна

Стартував 3-й тур УПЛ. Шахтар у меншості здобув перемогу над Рухом – Мудрик отримав пряму червону, Швед дебютував. Переможний гол "гірники" забили у другому таймі. Його автором став Юхим Конопля – відео влучного удару, який приніс Шахтарю лідерство в чемпіонаті.

Роман Яремчук забив гол у дебютному матчі за Брюгге. Українець вийшов на заміну, а його нова команда тріумфувала в дербі. Повернення Романа в чемпіонат Бельгії після року в Бенфіці вийшло розкішним.

Андрій Ярмоленко офіційно дебютував за Аль-Айн і ледь не організував шедевр – відеоогляд першої гри українця в ОАЕ та фіаско двох підопічних Реброва.

Олександр Зінченко не зіграє у топ-матчі Манчестер Юнайтед – Арсенал. Українець ще навіть не тренується з командою через проблеми з коліном.

Трансфери

В останні години трансферного вікна, яке в топ-чемпіонатах Європи закрилося вночі 2 вересня за Києвом, клуби встигли оформити кілька гучних переходів. П'єр-Емерік Обамеянг перейшов із Барселони в Челсі, а у зворотному напрямку вирушив Маркос Алонсо. Також каталонці безкоштовно підписали одноклубника Зінченка.

В Україні трансферний період ще триває. Динамо офіційно оголосило про перехід екзотичного легіонера – другий новачок киян після Владислава Кабаєва. Також кияни дозаявили на УПЛ легіонера, який не хотів повертатись в Україну

Кріштіану Роналду сенсаційно узгодив контракт зі суперником Динамо у Лізі Європи, стверджують турецькі ЗМІ.

Інші головні події

Лондонський Тоттенхем отримав жорстку умову щодо Маліновського від боса Аталанти – топ-інсайдер розповів усе Зінченку.

ПСЖ отримав найбільше покарання – УЄФА оштрафував 8 відомих клубів на 172 мільйони євро.