Наші за кордоном

Зінченко та Мудрик зустрілися в матчі АПЛ. Арсенал переміг Челсі й повернув собі лідерство. Олександр допоміг з двома голами та привіз один, а Михайло створив кілька моментів. Роман Яремчук отримав шанс переїхати в АПЛ – два клуби можуть врятувати українця з "полону" Брюгге.

Україна

Шахтар ризикує втратити 40 мільйонів євро, але "гірники" підпишуть легіонера з Італії, який вже тренується з командою. Луческу сам захотів робити операцію в Україні – Динамо розкрило мотиви наставника і повідомило про його стан.

Європа

Мессі догрався та отримав покарання від ПСЖ. Рекламна поїздка в Саудівську Аравію обійшлася Лео дорого. ПСЖ негайно викинув зірку зі складу та вирішив не продовжувати контракт з аргентинцем.

Роналду хоче тікати з Аль-Насра і повертатись в Мадрид – Реал може запропонувати лише нефутбольну роль. Мадрид зганьбився в Басконії – Реал Сосьєдад красиво розбив Реал проти волі арбітра, друг Луніна покарав Куртуа.