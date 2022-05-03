Єврокубки

УЄФА офіційно дискваліфікував російські клуби і збірні з єврокубків та інших турнірів сезону 2022/23. Завдяки цьому Шахтар близький до отримання прямої путівки в груповий турнір Ліги чемпіонів. Роберто Де Дзербі зізнався, що, можливо, вже прожив останній день в ролі наставника Шахтаря.

Україна

Збірна України розпочала збір перед матчем з Шотландією. УАФ остаточно затвердила рішення УПЛ про дострокове завершення чемпіонату України. Доля нового сезону УПЛ може бути вирішена вже цього тижня.

"З мене досить": італійський голкіпер, який воював з окупантами, покинув Україну – нещодавно його поранили. Тренер Краматорська застряг у гарячій точці. СуперПіппо по-київськи, або Чому Владислав Ванат – майбутнє Динамо. Палкін розкрив суму, яку Шахтар заробив благодійними матчами.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський ювелірним асистом врятував Аталанту від поразки аутсайдеру Серії А. Втім, Аталанта перервала історичну серію, не потрапивши в Лігу чемпіонів. Андрій Ярмоленко забив і асистував за молодіжку Вест Хема. Владислав Кочергін виграв Кубок Польщі. Артем Шабанов віддав дебютний асист в Угорщині.