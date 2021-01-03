Трансфери

Олександр Зінченко зацікавив Лаціо – він може замінити капітана римлян. До слова, Сашко очолив топ-5 українців, які найбільше втратили у ціні за минулий рік. Романа Яремчука також сватають в Серію А. Рома визначилася з сумою трансферу форварда, але його доля залежить від Гента.

Українське представництво в Італії може збільшитися, адже Руслан Маліновський не збирається повертатися в Бельгію. Віктора Циганкова запропонували Мілану, але Динамо вимагає шокуючу суму за свого лідера. "Россонері" ще й розглядають варіант з придбанням зірки Шахтаря.

Трансфер Абади в Динамо затримується – гравець Маккабі і його представники знову знайшли привід для обурення. Юрій Коломоєць покинув естонську Левадію.

Європа

Маурісіо Почеттіно офіційно очолив ПСЖ і назвав свою стратегію на чолі команди. Аргентинець вже бомбив у Парижі – з брутальним іміджем виводив у люди Роналдінью та Артету.

Реал впевнено здолав Сельту і очолив турнірну таблицю Ла Ліги, а севільське дербі не виявило переможця. РБ Лейпциг став лідером Бундесліги, а Шальке продовжив безвиграшну серію до 30 матчів.

Арсенал у прекрасному стилі знищив Вест Бромвіч, Вулверхемптон розписав вогняну нічию із Брайтоном, а Тоттенхем завдяки Кейну та Сону розбив Лідс. Рейнджерс мінімально переграв Селтік у Дербі Старої Фірми – Джеррард близький до першого титулу в кар'єрі.

Визнання наших талантів

Анатолій Трубін та Ілля Забарний – у топ-50 зірочок за версією УЄФА, які мають вистрілити у 2021-му. Голкіпер Шахтаря разом з Віталієм Миколенком ще й потрапили до топ-50 футбольних вундеркіндів світу.