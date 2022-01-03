Наші за кордоном

Миколенко не міг вчора дебютувати за Евертон через правила АПЛ, однак "іриски" презентували Віталія власним уболівальникам на Гудісон Парк. Українець подякував фанам за теплу зустріч. Евертон на очах у Миколенка зазнав історичної поразки від Брайтона.

Лунін втратив історичний шанс зіграти за Реал в Прімері. Куртуа встиг повернутися після короткої коронавірусної ізоляції та вийшов у старті на Хетафе. Мадрид пережив сенсаційної поразки – ганебний гол від найгіршої атаки сезону як помста за Луніна.

Європа

Челсі та Ліверпуль ефектно поділили очки та відпустили Манчестер Сіті у відрив. "Червоні" скористалися подарунками, а "сині" оформили камбек. Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги.

Реал, Барселона і Ювентус обговорюють відродження Суперліги – у 2022-му проект повинен отримати друге дихання. Мессі заразився коронавірусом, а Неймар досі оклигує в Бразилії – невтішні новини з лазарету ПСЖ.

Трансфери

Юрій Яковенко залишився без клубу, а Євген Чеберко офіційно став повноправним гравцем Осієка. Конопля опинився у сфері інтересів Фенербахче. Відомий агент натякнув на ще один гучний трансфер з Динамо.

Атлетіко під тиском великої трансферної проблеми – 5 гравців хоч сьогодні можуть організувати "втечу" з Мадрида. Барселона готує обмін французами з Манчестер Юнайтед.