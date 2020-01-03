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Головні новини футболу 2 січня: Ліверпуль рік не програє в АПЛ, Ювентус підписав першого новачка

07:00 212 Читать на русском
Головні новини футболу 2 січня: Ліверпуль рік не програє в АПЛ, Ювентус підписав першого новачка
Ліверпуль мчить до чемпіонства АПЛ / EPL

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 січня.

Англія

Ліверпуль здолав Шеффілд Юнайтед та зберіг впевнене лідерство у Прем'єр-лізі. Підопічні Клоппа вже рік не програють в рамках чемпіонату та поступово наближаються до завоювання першого чемпіонства з 1990 року.

Вейн Руні дебютував за Дербі Каунті. 34-річний екс-форвард збірної Англії вийшов на поле з капітанською пов'язкою, віддав гольовий пас та допоміг команді здобути перемогу.

Лідер Тоттенхема Харрі Кейн отримав травму та вибув на невизначений термін.

Трансфери

Ювентус підписав першого новачка у 2020 році. Склад чемпіонів Італії поповнив Деян Кулусевскі – півзахисник Парми, права на якого належали Аталанті. Сума угоди склала 35 млн євро, а залишок сезону 2019/20 швед македонського походження проведе у Пармі на правах оренди.

Мілан представив Златана Ібрагімовіча. Шведський нападник обрав ігровий номер та вперше з'явився на публіці після повернення до лав "россонері".

Екс-форвард Ювентуса Маріо Манджукіч презентований у Катарі – такому королівському прийому можна лише позаздрити.

Україна

Андрій Пятов увійшов у топ-10 найдорожчих гравців світу віком 35+. Голкіпера збірної України випередили лише 7 ветеранів, серед яких є виконавці світового рівня. Відзначився й інший наш воротар – Андрій Лунін. Його сейв увійшов у список найкращих за підсумками 2019 року в іспанській Прімері.

УЄФА назвав гравців, які можуть стати відкриттям 2020 року – до списку потрапили динамівець та молоді зірки Шахтаря.

blog_ava
Руні феєрично дебютував за Дербі Каунті – капітанська пов'язка, асист і перемога над Барнслі
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